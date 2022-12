Per l'ultima domenica dei Mercatini di Natale, bus navetta gratuiti prorogati di oltre un'ora

Domenica 18 dicembre bus navetta gratuito fino alle 21.30. Si amplia nell’ultima domenica dei Mercatini di Natale, aperti fino al 24 dicembre, l’orario del servizio di collegamento gratuito attivato dal Comune di Verona dal parcheggio della Genovesa, dove sono disponibili 1000 posti auto gratis dai quali si può raggiungere il centro a costo zero.

L’orario dell’ultima corsa, prevista alle 20.20 da piazza Pradaval, per il 18 dicembre viene prorogato di oltre un’ora, con la possibilità di rientro dal centro cittadino al parcheggio fino alle 21.30.

Nei weekend i mezzi passano ogni 15 minuti, fermano in Stazione Porta Nuova e poi arrivano in centro in piazza Pradaval.

PERCORSO DI ANDATA - Park Genovesa - park P3 Fiera - viale Piave - via Città di Nimes - via Giberti - Pradaval.

PERCORSO DI RITORNO - Pradaval - c.so Porta Nuova - viale Piave - park P3 Fiera- park Genovesa.

PARCHEGGI STADIO - Gratuiti anche i 1500 posti complessivi dei parcheggi A e B allo stadio, serviti dalle linee 12,13 e 90 del trasporto pubblico locale che viene deviato in via Fra Giocondo per raccogliere più passeggeri possibili. Al sabato i bus passano ogni 10 minuti, la domenica ogni 15 fino allo scattare dell’orario serale.