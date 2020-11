I mercatini di Natale sono vietati anche in zona gialla: i chiarimenti in una Faq del Governo

Il Governo ha pubblicato una serie di nuove Faq dedicate alle tre diverse zone identificate sulla base del "rischio" in Italia connesso alla diffusione del virus Sars-CoV-2. Nella sezione dedicata agli "Eventi, cerimonie e riunioni" si affronta anche il tema dei cosiddetti "mercatini di Natale".

La Faq stabilisce che ai sensi del Dpcm del 3 novembre, anche all'interno della "zona gialla" nella quale rientra il Veneto e dunque ad oggi anche Verona, i mercatini di Natale sono da assimilare a delle fiere e, dunque, sono vietate. Questo il testo della Faq pubblicata dal Governo: «Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?». La risposta fornita sul punto è la seguente:

«Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate».

FAQ Governo Mercatini Natale divieto zona gialla

Per quanto riguarda nello specifico i mercatini di Natale che solitamente si tengono a Verona, era già stata ufficialmente annunciata la disdetta dell'edizione 2020 da parte degli organizzatori. L'Ass. comunale Zavarise aveva lasciato aperto qualche spiraglio, oggi certamente non sarebbe possibile farli. Resta da capire se alla scadenza dell'attuale Dpcm, in vigore fino al 3 dicembre, potrebbe eventualmente cambiare qualcosa al riguardo in un nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma certo appare molto complicato pensare di riuscire ad organizzarli per tempo.