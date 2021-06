Baby gang colpisce nel centro di Verona, individuato quinto membro

Si tratta di un diciassettenne marocchino, residente a Negrar. Anche lui, come gli altri quattro già trovati dai carabinieri, è stato collocato in una comunità per minori

Sono proseguite le indagini condotte dai carabinieri di Verona sui due episodi avvenuti lo scorso gennaio in pieno centro città.

In Piazza Bra, un gruppetto di minori aveva avvicinato, circondato e colpito al volto un coetaneo per provare a rubargli (senza successo) borsello e I-Phone. Poco dopo, vicino all'Arco dei Gavi, con le stesse modalità, altri giovanissimi avevano circondato un coetaneo minacciandolo con un coltello per avere la sua bicicletta e il suo giubbino. Anche in quel caso, non erano mancati calci e pugni per obbligare la vittima a consegnare quanto in suo possesso.

Una vera e propria baby gang su cui si è concentrato lo sforzo investigativo dei militari veronesi. Da quel 14 gennaio già quattro misure cautelari sono state eseguite, con collocamento in comunità, nei confronti di quattro minori protagonisti di quei violenti episodi.

A queste, si è ora aggiunta una quinta misura nei confronti di un altro appartenente alla gang e protagonista degli episodi di violenza. Si tratta di un diciassettenne marocchino, residente a Negrar. Anche lui, su disposizione del giudice, è stato collocato in una comunità per minori.