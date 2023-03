Medico aggredito da due pazienti a Bovolone: «Un atto vile e ingiustificabile»

«A nome del Consiglio dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Verona, esprimo la massima vicinanza e solidarietà al collega dottor Berhane Tesfai aggredito da due utenti nel suo ambulatorio di medicina generale a Bovolone. Un atto vile e ingiustificabile che condanniamo con fermezza», sono le parole del dottor Carlo Rugiu, presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Verona, sull'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì a Bovolone.

L'ambulatorio del dottor Tesfai si trova in via Don Carlo Gnocchi e lì sarebbe stato raggiunto da due suoi pazienti, marito e moglie, per la consegna dei risultati ematici. Stando a quanto spiegato dallo stesso medico a L'Arena, i due volevano essere ricevuti già al mattino e si sarebbero lamentati con lo stesso dottore perché non era disponibile, il quale, già oberato di appuntamenti, li ha incontrati la sera stessa. Nonostante non ci fosse una questione urgente da affrontare, i due avrebbero iniziato la conversazioni con toni aspri, insulti e critiche al modo di lavorare di Tesfai, che avrebbe detto loro che se non erano soddisfatti potevano sempre cambiare dottore.

A quel punto sarebbe partita una reazione sempre più violenta, con il dottore che ha cercato rifugio all'esterno dell'ambulatorio e da un vicino, venendo comunque raggiunto e malmenato.



«Per le circostanze in cui si è verificato - prosegue Rugiu -, questo episodio incute un senso profondo di smarrimento. Pertanto confidiamo nelle forze dell'ordine, affinché facciano luce sulla vicenda, così da tutelare tutti gli operatori sanitari dagli episodi di violenza fisica e verbale accaduti in questi ultimi tempi, e auspichiamo che possa ristabilirsi al più presto quell'atmosfera di umanità e collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra i sanitari e i loro pazienti».Il medico è stato soccorso dal personale del 118, mentre i carabinieri stanno indagando sulla vicenda.