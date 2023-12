Formazione conclusa: il Veneto può contare su 165 nuovi medici di medicina generale

Il Veneto può contare su 165 nuovi medici di medicina generale, che giovedì hanno concluso brillantemente il loro percorso formativo. Gli allievi ammessi al colloquio finale sono stati il 63,5% in più rispetto al 2022, con Il XV° Corso di formazione specifica in Medicina Generale che ha registrato un vero e proprio boom di iscritti.

«È un risultato davvero eccellente – dice l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin - che, in un momento nazionale di difficoltà nel reperimento di medici, testimonia come ci sia ancora affezione nei confronti di questa specialità. Un successo per la nostra formazione che si è dimostrata essere una eccellenza e che nel prossimo quadriennio metterà a disposizione circa altri 800 camici bianchi. Il ruolo che il medico di medicina generale ha assunto all’interno del Sistema Sanitario un ruolo estremamente importante e la sua carenza è diventato un problema nazionale di non facile soluzione perché investe numerosi fattori - sottolinea la Lanzarin –. Il Medico di Medicina generale è di fatto lo snodo tra la Medicina territoriale e l’ospedale, punto di riferimento per la popolazione. Una popolazione che non possiamo dimenticare sta diventando sempre più anziana e ha necessità di una presa in carico che tenga conto di nuove fragilità».

Il Corso ha previsto 36 mesi di presenza effettiva per complessive 4200 ore di attività didattica (3200 di attività pratica quale tirocinio negli ambulatori dei medici di medicina generale, distretti, strutture ospedaliere e 1600 ore di attività teorica in aula, di studio individuale, di ricerca, di approfondimenti, di partecipazioni ad eventi formativi validati dal Comitato Scientifico.

Il XV° Corso è stato avviato nel periodo del Covid 19, quindi in piena pandemia, il che ha procrastinato la data di inizio di circa 6 mesi, spiegano da palazzo Balbi.

Il 54% degli allievi sono donne, il 38% di età tra i 31 e i 40 anni, il 26% di età inferiore ai 30 anni e il 21,3% nella fascia tra i 40 e i 50 anni. 23 corsisti superano i 50 anni.

Il corso triennale della scuola di formazione specifica in medicina generale è organizzato e attivato dalla Regione Veneto, ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia iscritti al corrispondente albo professionale entro la data di inizio del corso.

La Fondazione Scuola Sanità Pubblica è la struttura preposta alla formazione ed aggiornamento dei professionisti del servizio socio sanitario regionale. si è tenuto anche il test d’ingresso per il nuovo corso che inizierà a febbraio 2024.

La maggior parte dei Medici proviene da Padova, seguita da Treviso, Vicenza e Verona e Venezia. Ma anche zone come Belluno e Rovigo hanno visto la presenza di propri medici (rispettivamente 3 ed 8).

«Oltre alla formazione per attirare i medici sono state messe in atto iniziative per rendere più "allettanti" quelle che vengono considerate le zone più complesse. La presenza in questo elenco di medici provenienti da aree diverse è una notizia davvero incoraggiante», conclude Lanzarin.