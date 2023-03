Cassaforte scassinata e colpo da quasi 19 mila euro al McDonald's: arrestati sull'A1

Sarebbero stati traditi dal forte odore di ferro, che è stato avvertito dai poliziotti al momento del controllo avvenuto lungo la A1. Sono stati gli agenti della Polstrada di Battifolle, provincia di Arezzo, a mettere le manette ai polsi di un 40enne e di un 30enne nella giornata del 13 marzo, ritenuti essere gli autori di un furto commesso al McDonald’s di Dossobuono di Villafranca poche ore prima.

Come spiegano i colleghi di ArezzoNotizie, il fermo ha avuto luogo nei pressi dell’area di servizio Lucignano, lungo la corsia sud dell’A1, intorno alle ore 9, quando le pattuglie della Stradale hanno fermato un Bmw 530D. Oltre al conducente, a bordo del veicolo era presente un'altra persona che non era stata notata, in quanto era completamente sdraiata sul sedile posteriore per dormire.

I due individui sarebbero stati delle vecchie conoscenze delle forze dell'ordine e addosso avrebbero avuto uno strano odore. Così come riportato dai poliziotti «i loro indumenti emanavano un inequivocabile forte sentore ferroso. Così intenso da decidere di perquisire l’auto».

All’interno del bagagliaio era custodita una grossa borsa contenente diversi attrezzi utili allo scasso e un marsupio con dentro 15.275 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Dai successivi accertamenti è poi emerso che, durante la notte appena trascorsa, era stato forzato l’ingresso di un fast food nel Veronese, dove i ladri avevano scassinato la cassaforte e asportato 18.689 euro in contanti. Secondo gli inquirenti, una parte del bottino potrebbe essere stata verosimilmente consegnata ad un complice, un basista, del quale è in corso l’identificazione.

I due arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.