Scomparso da Monselice, 16enne trovato alla stazione di Verona Porta Nuova

Non si avevano più notizie di lui dalla mattina di martedì scorso, 17 agosto. Aveva lasciato scritto che sarebbe andato in un fast food con un'amica, ma non era vero. Non aveva con sé né documenti né cellulare, solo un po' di soldi, dei vestiti e una bicicletta che poi è stata trovata nel paese in cui vive, Monselice. Così il 16enne padovano Matteo Trivellato si era allontanato di casa, facendo preoccupare familiari e conoscenti.

Il suo allontanamento, fortunatamente, non è durato molto. Come riportato da Padova Oggi, il giovane è stato ritrovato ieri sera dalla polizia ferroviaria alla stazione di Verona Porta Nuova. Stazione che il giovane aveva raggiunto con un treno proveniente da Milano.