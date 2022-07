Morto a Verona bimbo di 8 anni caduto dalla minimoto al kartodromo di Ala

È deceduto all'ospedale di Borgo Trento di Verona Mathis Bellon, il bimbo di 8 anni rimasto vittima di un incidente al kartodromo di Ala, in provincia di Trento. Il piccolo, di nazionalità francese, si stava allenando sulla sua minimoto venerdì scorso, 22 luglio, quando è stato sbalzato a terra dal mezzo a due ruote ed è stato poi investito da un altro giovane pilota.

Le condizioni di Mathis Bellon sono apparse subito gravi, come riportato da Trento Today. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dove però non ha più ripreso conoscenza. Si è spento nel reparto di terapia intensiva della neurochirurgia pediatrica.