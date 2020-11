Autocarro carico di materiale di demolizione ma privo di documenti: segnalati in 2

Continua l'attività di controllo nei cantieri edili da parte della Polizia locale di Verona con il Nucleo di Polizia Amministrativa. Nei giorni scorsi, a Borgo Trento, è stato fermato un mezzo carico di materiale di demolizione, sprovvisto di tutta la documentazione necessaria. Allo stop degli agenti, infatti, gli operai non hanno saputo fornire nè il formulario di identificazione nè l'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali. L'autocarro, che dalle verifiche è risultato oggetto di due precedenti fermi amministrativi, è stato sottoposto a sequestro penale, già convalidato dall'autorità giudiziaria. Segnalati sia il proprietario del mezzo, un cittadino brasiliano irreperibile dal 2016, che il conducente: quest’ultimo, infatti, non risultava né intestatario di ditta individuale e di partita IVA e neppure dipendente di alcuna azienda. La Direzione Territoriale del Lavoro è già stata informata ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche il legale rappresentante della ditta affidataria del cantiere.

«Da ieri (lunedì, ndr) ho preso il testimone dal collega Daniele Polato, che ha garantito con grande impegno quotidiano la sicurezza dei veronesi - dice l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Lavorerò in continuità con quanto fatto finora nel presidiare i temi caldi, come microcriminalità nei quartieri e lotta allo spaccio. Anche il rispetto delle regole ambientali e di sicurezza sul lavoro sono fondamentali, a garanzia di tutti e soprattutto per combattere la concorrenza sleale. Senza contare l’eventuale scarico abusivo dei materiali con conseguente danno ambientale».