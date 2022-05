Obbligo di indossare le mascherine sul luogo di lavoro privato: proroga fino a giugno

Si va verso la proroga del protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro di aprile 2021. È questa infatti la posizione condivisa che sarebbe emersa alla riunione delle parti sociali con il ministero del Lavoro, il ministero della Salute ed il ministero per lo Sviluppo ecconomico. L'incontro era appunto stato fissato per la valutazione del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro".

Nel protocollo, tra le altre cose, si preve l'uso obbligatorio delle mascherine «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto», mentre non risulta necessario nel caso in cui le attività siano svolte da soli. Ad oggi, dopo l'1 maggio 2022, l'obbligo di indossare le mascherine sui luoghi di lavoro era decaduto. Tuttavia, l'orientamento nuovo emerso dal confronto tra parti sociali e ministri del governo è quello di arrivare fino a giugno confermando l'obbligo dei dispositivi di protezione delle vie aeree sui luoghi di lavoro nel privato, per poi procedere entro fine giugno con un nuovo aggiornamento sul tema.

Le mascherine dovranno quindi continuare ad essere fornite dai datori di lavoro fino almeno al prossimo 30 giugno 2022. Soddisfatti dell’esito dell’incontro, secondo quanto riporta AdnKronos, i rappresentanti sindacali della Cgil: «Bene il mantenimento della validità del protocollo così com’è in tutte le sue parti, così come è utile una successiva verifica a giugno», ha commentato la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David che poi ha sottolineato quanto sia stato importante «che oggi sia l’Inail che il ministero della Salute, nel loro intervento, abbiano ribadito che i rischi Covid sono ancora presenti. Riteniamo quindi fondamentale - ha concluso Francesca Re David - che il protocollo e i comitati continuino a svolgere il loro ruolo essenziale a fronte di una pandemia che non è purtroppo ancora finita».