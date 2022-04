Il ministro ha deciso: mascherine al chiuso fino al 15 giugno, ecco dove

L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, così come anticipato ieri, verrà prorogato dal governo per alcuni specifici ambiti. La proroga sarà non di un mese, bensì fino al prossimo 15 giugno 2022. Lo ha annunciato quest'oggi lo stesso ministro della salute Roberto Speranza durante un incontro con Anaao Giovani: «Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti dell'uso delle mascherine al chiuso: nei trasporti a lunga percorrenza e locale, gli ospedali e presidi sanitari, le Rsa, tutti gli eventi in cinema e teatri e i palazzetti dello sport. Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno. Oggi formerò un'ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto».

Queste le parole del ministro della salute Roberto Speranza riportate dall'agenzia Ansa. Le mascherine dovrebbero dunque rimanere obbligatorie al chiuso «fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso».

Per quanto riguarda invece i luoghi di lavoro, ad esclusione di quelli legati alle professioni sanitarie, l'uso della mascherina «sarà solo fortemente raccomandato» e ciò «senza distinzione tra pubblico e privato». Così avrebbe infatti specificato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, esponente di Noi Con l'Italia, le cui affermazioni sono state riportate sempre dall'Ansa.