Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere i focolai nel salumificio a Negrar. Raccomandate anche a Verona Ffp2 e finestre chiuse

Sono proseguite ancora per tutta la giornata di venerdì 10 febbraio le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio del salumificio Coati di Negrar, divampato nel pomeriggio di giovedì. Le squadre presenti oggi con 32 vigili del fuoco e numerosi automezzi antincendio, secondo quanto comunicato dai pompieri, sono al lavoro per «spegnere tre focolai ancora presenti in punti diversi della struttura».

In base a quanto si apprende, si tratterebbe di «focolai di difficile spegnimento e raggiungimento in quanto posti sotto lamiere e detriti con il rischio di crollo delle parti circostanti». In una nota, i pompieri scaligeri fanno sapere che «gli specialisti vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre hanno messo in sicurezza l’impianto di ammoniaca dello stabilimento».

Sempre durante il pomeriggio di venerdì, è entrato in azione anche l’elicottero Drago 148 del reparto volo di Venezia che ha eseguito una serie di lanci sui focolai meno raggiungibili da terra. Gli specialisti Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), inoltre, hanno effettuato dei rilievi video anche con le termocamere per individuare ulteriori eventuali focolai oltre quelli già noti posti sotto le macerie.

Il Comune di Verona raccomanda: «Mascherine all'aperto e finestre chiuse nel raggio di 5 km»

Nel frattempo, mentre le prime misurazioni della qualità dell'aria operate da Arpav parrebbero aver fornito indicazioni rassicuranti, il Comune di Verona ha diramato una nota ufficiale nella quale vengono fornite alcune raccomandazioni precauzionali: «In riferimento all’incendio divampato ieri pomeriggio al salumificio Coati di Arbizzano, - si legge nella nota di Palazzo Barbieri - a scopo precauzionale e su indicazione dell’Ulss 9, il Comune di Verona raccomanda di sospendere le attività all’aperto. Si consiglia di evitare di stazionare in prossimità delle aree interessate dall’incendio e mantenere chiuse le finestre di abitazioni e luoghi di lavoro in presenza di fumi persistenti e maleodoranti fino alle 24 di domani, sabato 11 febbraio, entro 5 chilometri dall’incendio».

Sempre nella nota diffusa dal Comune di Verona viene quindi aggiunto: «Si raccomanda inoltre l’utilizzo di mascherine Ffp2 all’aperto e di lavare accuratamente la frutta e la verdura provenienti dalla zona di ricaduta del fumo derivante dall’evento. Stando all’ultimo bollettino di Arpav risulta che in mattinata la nube si è spostata verso l'abitato di Arbizzano e sono stati fatti ulteriori controlli sulla qualità dell'aria. Le misure indicative di particolato fine effettuate con strumentazione portatile rivelano un aumento delle concentrazioni di Pm10 compatibili con l'evento in atto. Le centraline fisse di monitoraggio della rete di qualità dell'aria di Verona - conclude la nota del Comune - non hanno mostrato variazioni significative dei valori orari con l'eccezione di un leggero incremento della concentrazione di monossido di carbonio presso la centralina di Corso Milano nelle ore 19-24 della sera del 9 febbraio».