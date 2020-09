Nuova ordinanza del sindaco: mascherina obbligatoria sempre alle "Piazze dei sapori"

Obbligo di mascherina di giorno per tutti coloro che accedono alla manifestazione "Le Piazze dei Sapori", in piazza Bra. Dalle 10 della mattina, quando aprono gli stand, fino alla chiusura. Visto che l’iniziativa è di grande richiamo per turisti e veronesi, si legge in una nota ufficiale di palazzo Barbieri, il sindaco Federico Sboarina ha firmato stamattina, venerdì 11 settembre, l’ordinanza che prevede l’obbligo dei dispositivi di protezione personale all’interno del perimetro dell’evento, ossia tra stand e banchi di prodotti tipici.

L'obbligo è per tutti, operatori, espositori e pubblico, fino al termine della manifestazione: «Indossare la mascherina consente di proteggere se stessi e gli altri, - si legge nella nota del Comune di Verona - anche quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Il mancato rispetto delle misure prevede una sanzione amministrativa».