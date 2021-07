Dall'automobile ai mercati, quando la mascherina è ancora obbligatoria: le Faq del governo per la zona bianca aggiornate

In zona bianca resta l'obbligo di viaggiare massimo in tre in auto, guidatore e due passeggeri dietro, tutti con la mascherina se si tratta di persone non conviventi

Il governo dopo oltre un mese di attesa ha aggiornato definitivamente le Faq relative alla normativa anti Covid, con particolare riferimento alle regole valide in zona bianca, essendo che da lunedì 28 giugno l'intero Paese di trova classificato in tale area di rischio. Come noto qui le principali norme da rispettare sono quelle relative al distanziamento interpersonale ed all'uso delle mascherine, mentre per il resto ciascuna attività, sociale od economica, possiede un proprio protocollo da seguire stilato nelle Linee Guida per le riaperture.

In materia di "mascherine" e relativo uso obblgatorio, le Faq del governo aiutano a comprendere in quali circostanze ancora oggi, anche in alcune situazioni all'aperto eventualmente, risulti neccessario indossarle. In prima istanza, il governo chiarisce che «in zona bianca, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus), tranne quando si è in presenza soltanto di persone conviventi».

In secondo luogo, il governo spiega poi che le mascherine devono inoltre essere obbligatoriamente indossate all’aperto nei seguenti casi:

«In tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti (per esempio quando si è in coda o ci si trova in un mercato o in una fiera )»;

«Negli spazi all'aperto delle strutture sanitarie »;

»; «In presenza di persone delle quali si conosca una alterata funzionalità del sistema immunitario».

Quando invece non è necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree in zona bianca? Il governo spiega che l’obbligo non è comunque previsto per:

«Bambini sotto i 6 anni di età»;

«Persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina»;

«Operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente)».

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

«Mentre si effettua l’attività sportiva»;

«Mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito»;

«Quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi».

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, «la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore». È comunque «fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi».

Per quel che riguarda infine l'utilizzo dell'auto con persone non conviventi, nulla cambia in zona bianca rispetto alle altre aree di rischio. Infatti, secondo quanto indicato dal governo nelle Faq ufficiali, anche in zona bianca è necessario viaggiare nelle auto private con «la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». Quindi, ancora oggi nel Veneto zona bianca, se viaggio nella mia auto privata omologata per il trasporto di 4 o 5 persone, ma lo faccio con persone non conviventi, posso allora farlo solo al massimo con a bordo tre soggetti: il guidatore e non più di altri due individui seduti sul sedile posteriore, tutti quanti indossando la mascherina. Qualora io viaggi invece su un van con più file posteriori di sedili, al massimo vi potrano stare due persone non conviventi per fila, sempre con mascherina.

L’obbligo di indossare la mascherina, spiega infine il governo nelle Faq, «può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore».