Il ministro della Salute firma l'ordinanza: resta l'obbligo di mascherine all'aperto in caso di assembramenti

In anticipo sui tempi dettati oggi dal sottosegretario Costa, il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo ciò che riportano le agenzie, ha già firmato la nuova ordinanza che regolerà l'uso delle mascherine all'aperto ed al chiuso a partire dal prossimo 11 febbraio 2022. A quanto si apprende, il testo prevede anzitutto l'obbligo fino al prossimo 31 marzo 2022 (scadenza dello stato di emergenza) di indossare le mascherine in tutti i «luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private», mentre per quanto riguarda i luoghi all'aperto è comunque previsto l'obbligo di indossare le mascherine qualora si verifichino «assembramenti o affollamenti».

Nella precedente ordinanza, che scadrà appunto il 10 febbraio 2022, si prevedeva l'obbligo di indossare le mascherine «in tutti i luoghi all'aperto». Al contrario, invece, nel testo del nuovo provvedimento firmato oggi dal ministro Roberto Speranza viene precisato che «nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti». In sostanza, chiunque, anche dall'11 febbraio in poi fino al 31 marzo 2022, sarà pertanto tenuto ad avere sempre con sé la mascherina quando si trova all'aria aperta, ma dovrà indossarla obbligatoriamente solo in presenza di assembramenti o affollamenti.

La stessa ordinanza firmata oggi, infine, ricorda che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e, infine, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.