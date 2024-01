Bimbi morti in ghiacciaia, a marzo la decisione sull'archiviazione

A marzo, la giudice per le indagini preliminari Livia Magri scriverà una pagina importante di verità giudiziaria sul crollo del tetto della ghiacciaia di Malga Preta. Un cedimento che si è verificato il 3 luglio 2021 e che uccise due bambini, Michele Mazzuccato e Tommaso Saggioro, ferendone altri due. La gip deciderà se le indagini devono continuare oppure se si devono concludere con l'archiviazione, come richiesto dal pubblico ministero. Meno probabile la terza ipotesi praticabile dalla giudice Magri: l'imputazione coatta per l'unico indagato Augusto Ceradini, gestore di Malga Preta e co-proprietario della ghiacciaia in cui è avvenuto il tragico crollo.

Come riportato da TgVerona, due sono le accuse rivolte a Ceradini: omicidio colposo e lesioni colpose. Accuse che implicherebbero una responsabilità dell'indagato in quanto accaduto nell'estate del 2021. Responsabilità, però, che secondo il pm non ci sarebbero. In base ad una consulenza richiesta dalla procura scaligera, sarebbe stato molto difficile per Ceradini avere contezza del reale stato di ammaloramento della trave che reggeva il tetto. Trave che poi ha ceduto, facendo crollare le pietre che formavano la copertura mentre i bambini stavano giocando. Secondo la perizia, il crollo non era prevedibile. E quindi a marzo la morte di Michele e Tommaso potrebbe essere classificata come una tragica fatalità.