Giallo a Marzana, anziano a passeggio colpito da un proiettile: indaga la Squadra Mobile

Giallo a Marzana nella mattinata di lunedì, quando un settantenne è stato colpito da una proiettile alla spalla.

Stando alle prime informazioni giunte, l'uomo stava passeggiando in via Valpantena intorno alle 11.30, quando ha avvertito un forte dolore alla spalla: un proiettile che sarebbe partito da una pistola calibro 22 infatti l'aveva colpito all'altezza di una clavicola ed era poi fuoriuscito. Soccorso da un passante che ha poi avvisato il 118, il pensionato è stato condotto in ospedale di Borgo Trento, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto per le indagini del caso è arrivata la Polizia di Stato di Verona, con la Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Massimo Sacco, e la Polizia scientifica. Il ferito è un uomo della zona, incensurato, e gli investigatori stanno ora battendo palmo a palmo l'area per raccogliere ogni indizio utile, oltre a recuperare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti, per cercare di risalire alla persona che ha sparato il colpo e appurare i motivi del gesto.

La pista principale sembra essere quella di una bravata finita male: le forze dell'ordine hanno "blindato" il quartiere, per verificare se il colpo possa essere partito da uno degli edifici della zona.