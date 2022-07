Morto sulla Marmolada tecnico di elisoccorso di Verona. «Fai buon viaggio Paolo»

Sono riprese questa mattina, 5 luglio, le ricerche dei dispersi nella frana avvenuta domenica scorsa sulla Marmolada. Ma col passare del tempo sono sempre meno forti le speranze di ritrovare vivi i dieci italiani e i tre stranieri che al momento mancano all'appello. Speranze che ieri si sono sciolte nel sollievo per i cinque escursionisti tornati vivi o nell'apprensione per gli otto feriti, di cui due gravi, che ad oggi sono stati recuperati tra la terra e il ghiaccio. Nessuna speranza, invece, ma solo dolore per i sette morti ritrovati. Tre sono stati identificati e sono tutti e tre vicentini.

Le prime vittime identificate della tragedia della Marmolada sono Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Filippo Bari aveva 27 anni, aveva una compagna e un figlio di 4 anni. Viveva a Malo e lavorava in una ferramenta di Isola Vicentina. Tommaso Carollo era un manager 48enne di Thiene. E infine Paolo Dani era una guida alpina di Valdagno ed aveva 52 anni.

La morte di Dani è stata pianta anche dal soccorso alpino veneto e dal 118 di Verona. Dal 2012 al 2020, il 52enne aveva guidato il soccorso alpino di Recoaro-Valdagno e, dal 2003, era tecnico di elisoccorso nella base scaligera. «I nostri pensieri in queste ore sono per lui e per tutte le persone coinvolte nel tragico incidente di domenica», si legge sulla pagina Facebook del soccorso alpino regionale. E tutto il personale del 118 di Verona, insieme all'Aoui, si è unito al cordoglio della famiglia di Paolo Dani, il quale per vent'anni ha volato e salvato vite sugli elicotteri di Verona Emergenza. «Domenica sulla Marmolada abbiamo perso un collega, un amico - scrivono dal 118 di Verona - Paolo Dani era una guida alpina e tecnico del soccorso alpino che prestava servizio sul nostro elisoccorso. Un uomo pacato, competente, un professionista prezioso per tutti noi sanitari. Un uomo innamorato della montagna e che alla montagna lascia la sua vita. Fai buon viaggio Paolo».



(Paolo Dani - Foto Facebook Aoui di Verona)

E il cordoglio per le vittime della Marmolada è diventato nazionale con la visita di ieri a Canazei del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio è partito da Roma ed è atterrato a Verona, prima di proseguire in auto il viaggio verso il Trentino, insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. «Questo è un dramma che ha delle imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e dalla situazione climatica - ha dichiarato Draghi - Il Governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere provvedimenti perché quanto accaduto abbia una bassissima probabilità di succedere e anzi venga evitato. Bisogna prendere dei provvedimenti affinchè quanto accaduto sulla Marmolada non accada più in Italia».