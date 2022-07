Turista tedesco ferito sulla Marmolada dimesso dall'ospedale di Feltre

Nel giorno del lutto e del triste bilancio definitivo sulla tragedia della Marmolada, buone notizie arrivano dagli ospedali veneti dove sono in cura tre delle otto persone rimaste ferite domenica scorsa.

Come riportato da Trento Today, oggi a Canazei e in tutta la Val di Fassa è una giornata di lutto per ricordare le vittime della valanga di ghiaccio e terra che pochi giorni fa ha sorpreso gli escursionisti che si stavano godendo una domenica sulla Marmolada. Vittime che sono state tutte recuperate ed identificate. I morti sono 11, fra cui otto veneti. E a tutti i famigliari delle vittime, il presidente della Regione Veneto ha espresso il suo cordoglio.

Ma oltre agli 11 morti, ci sono anche 8 feriti. E 3 di questi feriti sono ricoverati negli ospedali del Veneto. Anzi, proprio oggi il numero dei ricoverati è sceso a due perché il paziente tedesco soccorso e curato a Feltre è stato dimesso questa mattina. Accompagnato dai familiari, l'uomo concluderà la convalescenza in una struttura vicino casa. Ma prima di lasciare l'ospedale feltrino, ha riservato parole di gratitudine e apprezzamento per i soccorsi e le cure ricevute.

Per quanto riguarda gli altri feriti, le condizioni della donna ricoverata a Belluno sono in via di miglioramento. Rimane invece in prognosi riservata il giovane trentino in cura all'ospedale di Treviso.