Crollo sulla Marmolada: sei vittime recuperate, ma le operazioni vanno avanti

È di 6 morti (almeno 3 dei quali veneti) e 10 feriti il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta domenica sulla Marmolada, aggiornato alla mattinata di lunedì 4 luglio. Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, sono queste al monento le uniche certezze dei soccorritori. Il soccorso alpino e speleologico del Trentino infatti fa sapere che al momento sarebbero solo voci quelle che parlano di 20 persone ancora disperse: «Per ora non riusciamo a fare bilanci».

Nel corso della notte tra domenica e lunedì, le ricerche nella zona sono andata avanti con l'utilizzo di droni, senza dare gli esiti sperati, mentre in mattinata si è alzato nuovamente in volo l'elicottero: al momento la pericolosità dell'area esclude la possibilità di un intervento via terra.

Tre veneti ed uno straniero tra le vittime, mentre uno dei feriti sarebbe originario della provincia di Vicenza, così come alcuni dei dispersi. A Canazei, dov’è stata allestita la camera ardente con i sei corpi ad oggi recuperati, sono già arrivati i primi parenti, ma l'identificazione non è ancora avvenuta. Le salme sono state portate al palaghiaccio cittadino e in mattinata i carabinieri procederanno all'identificazione. Sul posto ci sono anche gli operatori di Psicologi per i popoli in supporto ai familiari.