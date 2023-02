Fermato per un controllo ha della marijuana in tasca: trovati in casa quasi quattro etti

I finanzieri di Verona si sono insospettiti quando hanno notato il suo stato di agitazione e hanno deciso di approfondire il controllo, trovando due dosi di stupefacente nelle tasche dei pantaloni e accompagnandolo poi al suo domicilio per ulteriori verifiche

Prosegue la lotta allo spaccio di droga da parte del comando provinciale della guardia di finanza di Verona, che nei giorni scorsi ha messo a segno un altro arresto.

La pattuglia dei Baschi verdi del gruppo di Verona stava svolgendo un servizio di controllo del territorio nel capoluogo scaligero, battendo le aree più sensibili della città come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, quando ha notato un individuo seduto su una panchina nei pressi di un’area verde comunale.

I finanzieri a quel punto gli avrebbero chiesto di mostrare loro i documenti per l'identificazione, notando lo strano stato di agitazione dell'uomo, un trentenne veronese con precedenti specifici, e decidendo così di approfondire il controllo, trovando nella tasca dei suoi pantaloni un involucro di carta stagnola contenente due dosi da 2 grammi ciascuna di marijuana.

A quel punto le Fiamme gialle hanno condotto l'uomo al suo domicilio, dove sarebbero stati trovati altri 370 grammi della stessa sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, ciascuna delle quali recava la relativa pesatura.

Ipotizzando che la detenzione della droga fosse finalizzata allo spaccio e sentito il pm di turno, il trentenne è stato tratto in arresto giudicato con rito per direttissima la mattina del 2 febbraio scorso. Il giudice del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.