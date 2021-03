Gettano la marijuana ai piedi di un passante e scappano in scooter: due giovani nei guai

Volevano provare ad eludere il controllo della Volante della Polizia in Lungadige Attiraglio, a Verona, ma alla fine i due veronesi di 20 e 22 anni sono finiti in manette

Viaggiavano a bordo di uno scooter con quasi 120 grammi di marijuana e, alla vista dei poliziotti, hanno accelerato per evitare il controllo e si sono liberati della droga, gettandola in strada; la confezione, è però finita ai piedi di un passante che ha subito contattato il 113, segnalando quanto appena accaduto.

È quanto sarebbe accaduto mercoledì intorno alle 16.20 in Lungadige Attiraglio, a Verona, quando nel corso di un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che, alla vista della vettura di servizio, hanno accelerato l’andatura e cercato di nascondersi, nel tentativo di evitare un eventuale controllo di polizia.

Insospettiti da tale comportamento, gli agenti hanno invertito il senso di marcia e inseguito lo scooter, riuscendo a fermare i due ragazzi poche centinaia di metri dopo: si tratta di due veronesi, di 20 e 22 anni, che si sarebbero dimostrati sin da subito agitati ed insofferenti al controllo di polizia.

Su segnalazione della centrale operativa, i poliziotti hanno poi recuperato nel luogo indicato dal passante la confezione contenente la marijuana, gettata poco prima dai due giovani.

Al termine degli accertamenti, pertanto, i due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e all’esito del rito direttissimo che si è svolto in giovedì, il giudice ha convalidato l’arresto.