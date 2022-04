Marijuana e fucili trovati in casa durante la perquisizione: 57enne in manette

Un 57enne di Garda è finito in manette lo scorso fine settimana per mano dei carabinieri della stazione di Bardolino, che lo avrebbero trovato un possesso di sostanze stupefacenti ed armi non denunciate.

A dare il via alle indagini sarebbero state le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato uno strano viavai di persone dall'abitazione dell'uomo soprattutto nelle ore serali, per lo più di ragazzi molto giovani.

Alcuni particolari presenti nelle informazioni recapitate all'Arma, hanno fatto sospettare ai militari che in quella casa fosse operativa un'attività di spaccio di droga. Così, dopo alcune sere di appostamenti, al momento ritenuto più opportuno i carabinieri hanno dato il via alla perquisizione del domicilio del 57enne, con il supporto anche del personale della polizia locale di Garda: ben nascosto in alcuni mobili, sarebbe stato trovato circa un etto e mezzo di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale per confezionare le dosi.

Nel corso delle medesime operazioni, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di due fucili, du cui uno modificato, la cui detenzione è risultata illegale dagli accertamenti immediati svolti dalle forze dell'ordine.

Già pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, il 57enne è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato al carcere di Montorio, come disposto dal Pm in attesa dell'udienza che si è tenuta martedì mattina. Convalidato il provvedimento, il gip ha disposto la permanenza dell'uomo nella casa circondariale scaligera, rinviando l'udienza ad altra data.