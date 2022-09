Gli agenti trovano in casa marijuana ed eroina: 30enne finisce in manette

Un 30enne è stato arrestato martedì sera nel quartiere di Borgo Roma dagli agenti delle volanti della Questura di Verona, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

All’interno dell’abitazione in cui si trovava l'individuo, in via Centro, gli agenti avrebbero rinvenuto 5 ovuli e 15 involucri di eroina, 2 involucri di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e la somma di 260 euro in contanti.

Già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona, il malvivente avrebbe tentato di sottrarsi all'arresto spintonando gli agenti e fuggendo a piedi in direzione di via Volturno dove, al termine di una breve colluttazione, è stato definitivamente bloccato.

Al termine degli accertamenti, il 30enne è stato arrestato e la droga (complessivamente più di 58 grammi di eroina e circa 2,5 grammi di marijuana) è stata sequestrata insieme al denaro.

Giovedì il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.