Più di un etto e mezzo di marijuana e contanti nascosti in casa: arrestato

Sospettato di spacciare droga, è finito al centro di un'indagine dei carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova, che si è conclusa il 30 aprile con la collaborazione del personale dell'Arma di Grezzana.

A finire in manette è stato un uomo residente proprio a Grezzana, dopo che la perquisizione domiciliare ha portato alla luce, e al sequestro, di 168 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza e 2440 euro in contanti, che le forze dell'ordine hanno ritenuto essere il frutto dell'attività illecita.

Arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è comparso davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare della firma di controllo, in attesa del processo fissato per l'8 luglio.