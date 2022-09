Fermato con 40 chili di marijuana in auto: corriere della droga in manette

Un uomo è stato tratto in arresto nella mattinata di lunedì 5 settembre dagli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Verona, che l'hanno colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 40 chili di marijuana.

Un'operazione effettuata con la collaborazione di due equipaggi del distaccamento della Polizia Stradale di Bardolino che, insieme ai colleghi della Mobile, erano impegnati nell’attività di controllo del territorio e contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, lungo la strada provinciale che da Valeggio sul Mincio va verso Verona, attraversando anche il comune di Villafranca.

Erano circa le 10.30 quando le pattuglie della Polstrada e due mezzi della Squadra Mobile hanno fermato un'auto in via Valeggio: non appena gli agenti si sono avvicinati al finestrino per chiedere i documenti di circolazione al conducente, hanno notato dei voluminosi borsoni neri appoggiati sui sedili posteriori. Hanno così deciso di approfondire il controllo, accertando che dentro i sacchi era contenuta dell'erbe, poi risultata essere marijuana.

L'uomo alla guida è stato quindi dichiarato in arresto ed è stato accompagnato in questura per le attività di rito, al termine delle quali è stato condotto nella casa circondariale di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica Silvia Facciotti.

L'udienza di convalida si è svolta nella mattina di giovedì, al termine della quale il gipha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.