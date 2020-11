Trovati e sequestrati 200 chili di marijuana nella campagna di Legnago

Un grande quantitativo di Marijuana è stato sequestrato nella tarda serata di lunedì 9 novembre nella campagna di Legnago, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, in collaborazione con personale del comando di Polizia Municipale.

In via Pisa, situata in località Canove, le forse dell'ordine hanno rivenuto e sequestrato circa 200 chili di marijuana contenuta in 10 sacchi di plastica.

Un recupero che si inserisce in una costante attività di monitoraggio e contrasto al redditizio mercato della vendita degli stupefacenti. Risultato che segue quello del 12 ottobre scorso ottenuto al Porto di Legnago, dove sempre i carabinieri hanno messo sotto sequestro svariate piante di cannabis poste in coltivazione lungo la tratta ferroviaria Legnago – Monselice.

Sono in corso gli accertamenti volti all’identificazione dei responsabili.