Mare e laghi sicuri, ripartita l'operazione estiva della Guardia Costiera

Guardia Costiera operativa anche questa estate per garantire la sicurezza in mare, lungo le coste e sui laghi. È stato dato il via a "Mare e laghi sicuri 2024", che si svolgerà fino al 19 settembre e vedrà impegnati ogni giorno in tutta Italia 3mila donne e uomini su 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei.

Per quanto riguarda la direzione marittima di Venezia, i comandi di Chioggia, Jesolo, Caorle ed il nucleo del Lago di Garda metteranno in campo 306 militari e 25 mezzi navali.

Il considerevole impegno dell'estate 2023 ha comportato un totale di 837 missioni, 16.686 miglia nautiche e circa 7mila chilometri percorsi, nell’ambito del litorale veneto e del bacino del Garda, che assommano a 298 chilometri di costa. E per quest'anno, è stato pianificato un incremento delle missioni, in modo da fornire un presidio e un servizio di sicurezza ancor più rafforzato.

Da più di 30 anni, l’attività operativa estiva della Guardia Costiera è al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago. E come nelle passate stagioni, i diportisti potranno contare sul rilascio del "Bollino Blu", che permetterà loro di vivere il mare e i laghi più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli in materia di sicurezza.