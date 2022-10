A Verona scatta l'operazione "Sicurezza del pedone": verranno mappati gli attraversamenti più a rischio

«Nei primi mesi del 2022 gli incidenti che hanno coinvolto pedoni nel territorio veronese sono stati 90, due dei quali mortali. Un numero che risulta in linea con l’anno precedente, 87 nel 2021, ma tuttavia troppo alto». È quanto si legge in una nota del Comune di Verona che poi sottolinea come proprio per tale ragione l’amministrazione guidata dal sindaco Damiano Tommasi intenda «sensibilizzare i cittadini per contribuire a far diminuire questo tipo di incidentalità». Da qui dunque anche l’avvio di una mappatura dei punti più sensibili del territorio comunale per intervenire su tutte le otto Circoscrizioni con una «revisione complessiva degli attraversamenti pedonali». Coinvolti nell’analisi anche gli stalli della sosta prossimi alle zebre sull’asfalto e i cassonetti per la raccolta differenziata dell’Amia, entrambi ritenuti «ipotetici ostacoli per il passaggio in sicurezza dei pedoni».

L’input, viene evidenziato nella nota di Palazzo Barbieri, arriva direttamente dagli assessori alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari e alle Strade Federico Benini, anche alla luce dei dati forniti a livello nazionale dell'Asaps, Associazione Sostenitori Polizia Stradale, contenuti nel quinto Rapporto annuale sull'incidentalità con il coinvolgimento dei pedoni. Il report segnala che «nel 2021 sono avvenuti 17.164 investimenti di pedoni, 47 al giorno, due all'ora, in cui sono morte 471 persone, un dato in aumento del 13% rispetto al 2020, quando furono 409».

L’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari spiega: «La sicurezza dei pedoni è una tematica fondamentale, perciò intendiamo procedere con una revisione della sicurezza degli attraversamenti pedonali e del posizionamento degli stalli per la sosta. Molti di questi, infatti, sono troppo vicini agli incroci e alle strisce pedonali, inibendo la visibilità e causando spesso scontri tra auto o investimenti di pedoni o ciclisti. Abbiamo già coinvolto le Circoscrizioni per fornirci la mappatura dei punti più critici, quartiere per quartiere». In merito è intervenuto anche l’assessore Federico Benini che chiarisce: «Nell’analisi sono coinvolti gli stalli blu, i cassonetti della raccolta differenziata sia tutti gli altri posti auto che necessariamente devono trovare una soluzione al fine di non costituire pericolo per la sicurezza dei pedoni. La sinergia tra i due assessorati ci permette di affrontare il problema in modo esaustivo».