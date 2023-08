Lavori di manutenzione e potenziamento di Rfi sulla linea Verona-Mantova-Modena

Da mercoledì 16 a martedì 22 agosto Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha comunicato che eseguirà «importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Mantova - Modena», in particolare nella stazione di Carpi e nel tratto compreso fa Suzzara e Quattro Ville. Per consentire i lavori, viene spiegato che «la circolazione ferroviaria sarà sospesa e i treni regionali sostituiti con un servizio di bus fra le stazioni di Mantova e Modena».

Secondo quanto spiegato da Rfi in una nota, tra gli interventi previsti figura l’impermeabilizzazione di due ponti, attività che renderà necessaria la temporanea rimozione dei binari e del pietrisco della massicciata, la manutenzione di un terzo ponte e la demolizione e successiva ricostruzione del ponte a travi in acciaio incorporate nei pressi della stazione ferroviaria di Carpi, dove sarà effettuato il rinnovo del secondo binario per un’estesa di circa 900 metri.

In base a quanto si apprende, i lavori proseguiranno fino al 12 settembre con attività concentrate nelle ore notturne e ridotte ripercussioni sulla circolazione dei treni. L’investimento complessivo da parte di Rfi è di «circa due milioni di euro». Altre informazioni di dettaglio su tutti i provvedimenti di circolazione ferroviaria, sui treni interessati e sui servizi sostitutivi con bus sono consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.