Lavori di manutenzione all'acquedotto: possibili cali di pressione dell'acqua in tredici Comuni veronesi

Acque Veronesi ha comunicato che eseguirà un’attività di manutenzione all’interno della centrale acquedotto di Lonigo. In base a quanto è stato spiegato dall'azienda, a partire dalle ore 22 di venerdì 29 settembre fino alle 5 del mattino di sabato 30 settembre si potranno pertanto verificare «abbassamenti nella pressione dell’acqua» in alcuni Comuni. Si tratta in particolare di Arcole, Legnago, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua, Albaredo d’Adige, Bonavigo, Boschi Sant’Anna e Terrazzo.

Sempre Acque Veronesi ha inoltre comunicato che, in concomitanza, verrà eseguito anche un intervento di efficientamento sulla rete dell'acquedotto di Arcole. Per questo motivo, spiegano ancora dall'azienda, nell’intero Comune di Arcole, tra le ore 22 di venerdì 29 settembre e l'1 del mattino di sabato 30 settembre, si avvertiranno «forti cali di pressione e mancanza d’acqua».

Le attività, chiariscono dall'azienda, saranno eseguite nelle ore notturne proprio per «ridurre al massimo i possibili disagi». Per ogni informazione ulteriore è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il numero verde di pronto intervento: 800-734300.