Ancora una manifestazione "no green pass" a Verona

Si è svolta ieri, sabato 8 gennaio 2022, l'ennesima manifestazione di protesta no green pass a Verona. Alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Bra davanti al municipio, senza però poi sfilare in corteo essendo vietato. Presenti anche le forze dell'ordine, coordinate dalla questura scaligera, con gli agenti che hanno monitorato la situazione.

Da parte dei manifestanti è stato tenuto un comportamento rispettoso, dando vita ad un sit-in pacifico. Norme di distanziamento applicate, forse qualche mascherina in meno del dovuto, ma nel complesso una protesta civile accompagnata dai classici sologan contro il governo, il green pass e il vaccino obbligatorio.

Il commento politico alla manifestazione di ieri è giunto da parte dell'esponente di Fn Verona Castellini, il quale in una nota parla di «farsa pandemica», di un «regime che annusa la consapevolezza popolare e vorrebbe stringere le maglie dell'anti-libertà», infine dall'altro lato di un «popolo che non smette di resistere».