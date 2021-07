Manifestazione non autorizzata contro il Green Pass, già 14 identificati dalla Digos

Saranno multati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid e dovranno rispondere anche penalmente per aver preso parte ad un corteo non autorizzato e sedizioso

La risposta della Questura di Verona al corteo non preavvisato andato in scena sabato scorso, 24 luglio, in pieno centro cittadino non si è fatta attendere. Sono già 14 i manifestanti identificati, i quali saranno multati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Sanzione che per alcuni rischia di divenire particolarmente salata vista la recidiva dei trasgressori. E, in accordo con la Procura, i partecipanti al corteo dovranno rispondere anche penalmente per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata, oltreché sediziosa.

Tra i 14 già identificati, ci sono cittadini già noti alla polizia per la loro militanza in formazioni che da più di un anno si sono distinte in eventi di protesta contro i provvedimenti governativi. Altri, invece, sono sconosciuti politicamente, ma la loro presenza alla manifestazione illegale di sabato scorso è stata accertata.

Secondo gli uffici della questura, sabato erano circa duemila i manifestanti che al grido di «Libertà» hanno sfilato in corteo da Piazza Bra a Piazza dei Signori, per poi tornare nuovamente davanti a Palazzo Barbieri per dimostrare la loro contrarietà alle ultime novità introdotte dal Governo sul Green Pass. Per la manifestazione, però, non era stato dato alcun preavviso. Preavviso che per legge è richiesto. Inoltre, un funzionario di pubblica sicurezza aveva invitato i cittadini a desistere, ma non è stato ascoltato.

L'iniziativa di Verona non è stata l'unica organizzata in Italia ed anche in altre piazze i cittadini hanno manifestato senza preavviso contro le scelte del Governo.

Sono tuttora al vaglio dei poliziotti della Digos di Verona i filmati realizzati dal personale della polizia scientifica per identificare altri manifestanti.