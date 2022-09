Crisi climatica, arriva a Verona una nuova manifestazione di Friday for Future

Il 23 settembre in tutta Italia si scenderà nuovamente nelle strade per chiedere alle istituzioni che la crisi climatica venga affrontata con la massima urgenza, seguendo le indicazioni della comunità scientifica. Uno sciopero globale per il clima annunciato da Fridays for Future Verona.

Nel capoluogo scaligero, la mattina di venerdì prossimo, si svolgerà un corteo con ritrovo alle ore 9.30 in piazza dell'Arsenale. Questo il percorso previsto per la manifestazione: piazza Arsenale (Sacco e Vanzetti), lungadige Campagnola, Ponte della Vittoria, via Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, via Scalzi, via della Valverde, vicolo Santa Caterina, piazza Pradaval, corso Porta Nuova, via Cesare Battisti, via Santissima Trinità, via Bertoni, vicolo Stimate, via Montanari, piazza Cittadella.

Gli slogan dello sciopero saranno #PeoplenotProfit e #AgendaClimatica: i promotori dell'iniziativa incalzano sulla necessità di elaborare «un piano di giustizia climatica e sociale che metta al primo posto le persone, non il profitto. Due giorni dopo lo sciopero ci saranno le elezioni politiche e l’attuale campagna elettorale ci obbliga a dire ancora una volta che l’unica agenda possibile è quella climatica (https://fridaysforfutureitalia.it/lagenda-climatica/)».

"L’astensionismo in aumento lancia un segnale: ancora una volta i partiti non stanno centrando il bersaglio, si fanno tante promesse ma mancano risposte serie ai problemi più urgenti: crisi climatica, disuguaglianze, salari bassi e lavoro insicuro, accoglienza, disparità, etc.[...]

Promettono di occuparsi di un fantomatico “domani”, mentre le crisi imperversano già oggi. Si parla di gas come fonte di transizione, rimandando ancora una volta le soluzioni.

La crisi climatica è un fenomeno globale che si manifesta però a livello locale: dobbiamo rivolgere lo sguardo verso quella grande fetta della popolazione che ricerca con fatica il suo diritto alla partecipazione attiva ogni giorno, per restituire il potere decisionale alle comunità territoriali e alla società civile", queste alcune delle parole riportate nell’Agenda Climatica. Per questo Fridays For Future Italia sottolinea di aver presentato le sue proposte su 5 temi, attuabili nell’immediato futuro, che avrebbero un enorme impatto nell’affrontare la crisi climatica e sociale in Italia: trasporti e mobilità, energia, lavoro, edilizia e povertà energetica, acqua.

Fridays For Future invita tutte le associazioni, i sindacati, i movimenti e i singoli cittadini e le singole cittadine ad aderire e partecipare attivamente allo sciopero: «Uniamo le lotte e costruiamo assieme il futuro che vogliamo». I promotori infine sottolineano che Fridays For Future è un movimento apartitico, pertanto viene chiesto ai candidati e alle candidate alle elezioni politiche di partecipare senza simboli o bandiere di partito, ma come singoli cittadini.