Malve di Ucraina sotto la pioggia in piazza Brà per manifestare la vicinanza alla propria terra

Canti sotto la pioggia e il pensiero che va alla propria patria, afflitta da una brutale guerra. Il 24 aprile, vigilia della Festa della Liberazione, l'associazione Malve di Ucraina è tornata a manifestare in piazza Brà la propria solidarietà ai propri connazionali, costretti a subire l'aggressione da parte della Russia.

Peluche, piccole scarpe, macchine e giocattoli, sono stati posati a terra con dei lumini, in ricordo dei bambini morti a causa del conflitto, mentre momenti di silenzio sono stati osservati in memoria di coloro che hanno perso la vita nel tentativo di difendere la propria terrra: perdite che non hanno risparmiato chi oramai da anni vive in Italia.

Hanno partecipato alla manifestazione il sindaco di Verona Federico Sboarina e il consigliere Gianmarco Padovani, il quale è anche vice presidente di Federfarma Verona, entrambi premiati con attestati per il sostegno dato alla popolazione ucraina.