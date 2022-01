Moglie aggredita e presa a pugni dal marito: la polizia di Verona lo arresta per maltrattamenti in famiglia

La questura di Verona riferisce in una nota di un arresto compiuto da parte degli agenti delle volanti, in seguito ad un intervento avvenuto giovedì, poco dopo le ore 19, per la segnalazione di «maltrattamenti in famiglia». Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, infatti, un uomo avrebbe anzitutto «aggredito verbalmente la moglie, insultando lei e la sua famiglia», poi l'avrebbe «colpita ripetutamente con pugni al volto», infine l’avrebbe «spinta contro il muro, facendole sbattere la testa». Soltanto dopo aver visto la donna accasciarsi a terra, stordita dal dolore, l’uomo si sarebbe quindi fermato per chiamare il 118, richiedendo le cure dei sanitari.

L'episodio, secondo quanto si apprende, è avvenuto in città nel quartiere di Borgo Roma. Alla vista dei poliziotti, giunti sul posto insieme al personale medico di soccorso, l’uomo sarebbe apparso subito «nervoso e infastidito dalla loro presenza» e avrebbe quindi riferito agli operatori di aver avuto «un semplice diverbio con la moglie, cercando di minimizzare l’accaduto». La nota della questura scaligera, tuttavia, riferisce che al contrario la moglie sarebbe risultata «visibilmente scossa e impaurita», oltre ad avere ancora sul volto «i segni delle violenze subìte», vale a dire «un occhio gonfio e semi chiuso, uno zigomo gonfio e ferite sanguinanti sulle labbra e sulla mano».

Inizialmente apparsa «intimorita», spiega sempre la nota della polizia, la donna sarebbe però in seguito riuscita ad aprirsi con i poliziotti, raccontando l'accaduto e segnalando «altri episodi violenti» di cui il marito si sarebbe reso protagonista e che però la donna non avrebbe mai avuto in precedenza il coraggio di denunciare. Al termine degli accertamenti, la questura di Verona spiega che «l'uomo è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e, in attesa dell’udienza di convalida, è stato condotto, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Elisabetta Labate, presso il carcere di Vicenza». La donna è stata ivece accompagnata presso il pronto soccorso di Borgo Roma per ricevere le cure del caso. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il G.I.P. dott.ssa Paola Vacca, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di comunicazione e di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla vittima.