Picchia, violenta e diffama la ex compagna, pena di 4 anni e 8 mesi per un 45enne

L'ha picchiata, l'ha violentata, l'ha diffamata ed ha anche danneggiato la sua auto. Una serie di reati di cui un uomo di 45 anni è stato ritenuto colpevole ieri, 14 ottobre, dal tribunale di Verona. La vittima, assistita dall'avvocata Anastasia Righetti, è l'ex compagna dell'imputato. A lei, il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 30mila euro. Lui, invece, è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione.

La relazione tra i due ex conviventi è durata qualche anno ed è stata la donna, un anno fa, a trovare il coraggio di troncarla dopo mesi di violenze ripetute e insulti. L'uomo, oltre ad averla più volte aggredita verbalmente, avrebbe colpito la ex compagna con calci e pugni, anche in presenza di altre persone. E non si sarebbe limitato a questo. L'imputato avrebbe espresso la sua violenza costringendo la vittima a subire atti sessuali al termine di un litigio. In più, le avrebbe anche bucato le ruote dell'auto e l'avrebbe diffamata tramite Facebook.

L'uomo è stato quindi accusato di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e diffamazione, in un processo celebrato con rito abbreviato. E la tesi accusatoria del pubblico ministero e della parte civile è stata ritenuta valida dal giudice per l'udienza preliminare, che ha emesso la sentenza di condanna.