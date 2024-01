Allontanata per maltrattamenti da casa della madre, vi torna, apre il gas e scappa: arrestata

La sera precedente le era stato imposto di allontanarsi dalla casa familiare situata nel Comune di Isola della Scala e fatto divieto di avvicinamento alla persona offesa. Una misura cautelare emessa dal gip di Verona, su richiesta dell'autorità giudiziaria scaligera, scaturita in seguito alle lesioni aggravate e maltrattamenti attuate dalla donna nei confronti della madre convivente. Provvedimento che però la 24enne di origine romena avrebbe violato, venendo arrestata dai carabinieri della Compagnia di Villafranca.

I militari sono intervenuti presso l'abitazione in seguito alla segnalazione di un litigio in atto, trovandosi così costretti a bloccare la giovane: questa sarebbe stata fermata mentre scendeva le scale, gridando di fuggire via perchè da lì a poco sarebbe esploso l’appartamento, dato che aveva lasciato aperto il gas della cucina. Fatto che è stato poi confermato dalle forze dell'ordine, ma nel frattempo la madre era riuscita a chiudere i rubinetti, mentre la figlia sarebbe stata trovata in possesso anche di un coltello da cucina che portava nella borsetta.

Arrestata, la 24enne è stata trattenuta e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida del provvedimento.