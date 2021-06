«Maltrattamenti allucinanti a poveri conigli», animalisti pronti a intervenire

Gli attivisti del Movimento Centopercento Animalisti hanno assicurato «di farsi sentire» e di non usare «mezzi termini per risolvere la questione». Una questione che riguarda una famiglia di Bussolengo

«Nei prossimi giorni ci faremo sentire». Suonano quasi minacciose le parole riferite dal Movimento Centopercento Animalisti, il quale ha assicurato di non usare «mezzi termini per risolvere la questione». E la questione consiste in una serie di maltrattamenti di animali avvenuta a Bussolengo.

«Alcuni bambini usano conigli come giocattoli, nel vero senso della parola», hanno riferito gli attivisti del movimento animalista, i quali hanno chiarito che la colpa non è dei bimbi «ma dei genitori che permettono maltrattamenti evidenti e a dir poco allucinanti». Maltrattamenti che sarebbero stati documentati attraverso delle riprese che non si possono divulgare per ragioni di privacy. Le immagini mostrerebbero, infatti, quanto avvenuto in una proprietà privata e quindi non possono essere rese pubbliche, ma sono state mostrate all'autorità a cui sono stati denunciati i fatti.

«Possiamo assicurare che le violenze sono al di sopra di ogni immaginazione - hanno garantito dal Movimento Centopercento Animalisti - I poveri animali, già fragili per natura, subiscono angherie di ogni tipo, alcuni sono morti nei giorni scorsi, altri sicuramente moriranno nei prossimi giorni se non verrà risolta la questione. La famiglia ha fatto finta di niente, nonostante la recente denuncia e nonostante l'autorità competente sia stata messa al corrente della situazione gravissima tramite i filmati. I conigli sono animali indifesi, vulnerabili, quello che stanno subendo quotidianamente è senza precedenti. O moriranno di crepacuore o moriranno a causa delle percosse quotidiane. E gli animalisti veronesi sono delusi dal menefreghismo delle autorità». Per questo, i militanti del Movimento Centopercento Animalisti hanno promesso di intervenire prossimamente.