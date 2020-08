Sboarina: «Attenzione all'Adige, chiuse alzaie di Lungadige Attiraglio»

«L'attenzione oggi è per l'Adige». Con un messaggio condiviso su Facebook e corredato di foto, il sindaco di Verona Federico Sboarina ha dichiarato che oggi, 30 agosto, dopo due giornate di intenso maltempo, c'è solo un potenziale problema: l'esondazione dell'Adige.

«La portata si è ingrossata per le forti piogge che ancora stanno scendendo in Trentino - ha aggiunto Sboarina - Non c’è nessun allarme e stiamo monitorando l'andamento con i dati che man mano ci arrivano».

Niente di allarmante dunque, ma alcuni provvedimenti precauzionali sono stati presi: «Abbiamo chiuso solo le alzaie di Lungadige Attiraglio e ai veronesi chiedo di prestare attenzione nelle passeggiate domenicali - ha concluso Sboarina - Il lungadige è percorribile. Per tutto il resto, la situazione del maltempo sulla nostra città non presenta altre situazioni da attenzionare».