Grandinate e bufera nel Veronese: sottopassi allagati in città, tromba d'aria in provincia

L'ennesima ondata di maltempo, ormai la terza nel giro di meno di una settimana, ha nuovamente iniziato ad abbattersi nella provincia di Verona. La perturbazione attesa nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, ha iniziato ad imperversare con nuove grandinate che hanno colpito in particolare i Comuni di Nogarole Rocca, ma anche Vigasio ed è stata segnalata grandine dai lettori anche nel quartiere di Borgo Roma a Verona.

Grandine in Borgo Roma a Verona

Una violenta bufera si è scatenata anche nei Comuni di Isola della Scala, di Roncolevà e Trevenzuolo, dove è stata segnalata persino un'impressionante tromba d'aria. Danni si contano poi a Soave, dove la tempesta e le raffiche di vento hanno divelto da terra alberi e portato via tegole dai tetti e grondaie. Una violenta grandinata con chicchi di dimensioni impressionanti è stata poi segnalata anche nel Comune di Illasi, così come nella stessa area di Trevenzuolo.

Tromba d'aria a Trevenzuolo

Grandine Illasi - foto lettore Miki Peter Poiesi

In città a Verona la polizia locale ha segnalato sul portale dedicato Verona Mobilità l'allagamento di alcuni sotttopassaggi, intimando di non entrare in quello di Porta Vescovo, mentre quello di viale delle Nazioni è stato dapprima chiuso per la presenza di acqua e successivamente riaperto al traffico. Anche in via Santa Maria in Organo, in centro, l'acqua è tornata temporaneamente a scorrere, mentre la stessa polizia locale ha segnalato la chiusura al traffico di lungadige Porta Vittoria per la presenza dell'autospurgo in azione

Soave albero divelto

