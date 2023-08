Maltempo in Veneto, in corso la raccolta della documentazione dei danni di luglio

È la Direzione della Protezione Civile del Veneto a ricordare che l’invio della documentazione relativa alla procedura di censimento dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto in Veneto, è stata fissata entro le ore 14 di venerdì 4 agosto. La raccolta documentale in questa fase è rivolta agli enti locali, non ai singoli cittadini e alle singole imprese.

Viene sottolineato infatti che, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a luglio il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ha provveduto all’estensione della dichiarazione dello “Stato di Emergenza Regionale”, dichiarata dapprima il 13 luglio 2023 e, successivamente aggiornata ed estesa a tutto il territorio regionale, anche per gli eccezionali eventi atmosferici del 26 e del 30 luglio 2023.

Tale ricognizione è fondamentale per permettere di finalizzare la richiesta già avanzata da Zaia di riconoscere lo stato di emergenza di rilievo nazionale e di prevedere adeguate risorse economiche a ristoro dei danni.