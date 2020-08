Maltempo nel Veronese, a sistemare i tetti anche il soccorso alpino

Anche la delegazione del soccorso alpino delle Prealpi Venete si è attivata, su richiesta della protezione civile regionale, per intervenire in alcune situazioni critiche generate dal maltempo. I soccorritori hanno portato il loro supporto alla popolazione, in particolare di quella anziana, operando anche nella messa in sicurezza delle coperture di alcuni edifici.

Nel Veronese, una decina di soccorritori si sono concentrati su Roncolevà, sistemando le coperture danneggiate dal vento su diverse abitazioni.