Torrente Ri esondato a Peri. «Situazione argini e rete idrica è molto delicata»

Sembra essere passata la fase più intensa dell'ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia di Verona dal pomeriggio di ieri, 20 maggio, e che questa mattina ha creato i danni maggiori con frane e allagamenti.

Sono stati più di trenta gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco in tutta la regione. E la situazione più critica nel Veronese si è verificata a Peri di Dolcè dove il torrente Ri ha esondato. I vigili del fuoco stanno intervenendo con squadre di Bardolino e Verona con personale soccorritore fluviale alluvionale. Non si segnalano feriti o dispersi, ma i disagi sono tanti.

Nella provincia di Treviso, segnalate piccole tracimazioni a Villa D’Asolo che stanno invadendo le strade. E a Castelfranco Veneto, è al lavoro la protezione civile sul torrente Avenale per il travaso di acqua in un altro canale, mentre le idrovore dei vigili del fuoco sono state dislocate ad Asolo.

Nel Vicentino, a Brendola, i vigili del fuoco sono intervenuti per un sopralluogo per un masso franato dalla collina e appoggiatosi sul muro perimetrale di un’abitazione, creando un varco di circa 50 centimetri. Allagamenti segnalati nei comuni di Marostica, Molvena e Bassano del Grappa.

«Da ieri pomeriggio abbiamo registrato precipitazioni diffuse, più continue e consistenti sulla parte centro-occidentale del Veneto dove a tratti sono risultate anche forti con rovesci e un isolato temporale nel Rodigino, più discontinue e in genere scarse sulla parte orientale - ha dichiarato l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin - Ci sono zone del Vicentino dove abbiamo registrato anche 140 millimetri sulle Prealpi, circa 150 millimetri a Molini e quasi 140 millimetri nella zona del Grappa. La parte in maggiore sofferenza è quella del Vicentino dove sono entrati in funzione i bacini di laminazione di Montebello e di Caldogno. Sta invasando acqua anche il bacino di Colombaretta. Ora però attendiamo il diradarsi delle precipitazioni. I livelli dei corsi d'acqua sono saliti e stiamo monitorando soprattutto gli argini che sono stati messi sotto pressione dalla serie di perturbazioni. Abbiamo rilevato alcune situazioni critiche a Marostica dove c’è stata una piccola rotta come a Sandrigo, e lungo l’Avenale ad Asolo e Castelfranco, a Villaverla sul Timonchio e lungo il Muson a Camposampiero. A Dolcè si segnalano allagamenti lungo la Statale 12 fra Ossenigo e Borghetto e l’esondazione del Vaio del Ri in località Peri, mentre a Roncade ieri in serata, in via precauzionale, è stato evacuato il campus di H Farm.

In base all'evoluzione meteo prevista, si attendono per le prossime ore ulteriori incrementi idrometrici che potranno interessare più significativamente le aste dei corsi d'acqua dei settori di pianura e pedemontana del Veneto centro-occidentale. «Il peggio dovrebbe essere passato - ha concluso Bottacin - la protezione civile regionale con decine di tecnici e volontari in campo, continua il costante lavoro di monitoraggio e supporto nei vari territori, soprattutto quelli più in difficoltà».

«Il territorio è provato dalle precipitazioni dei giorni scorsi - ha aggiunto il presidente della Regione Luca Zaia - il terreno imbibito d’acqua fatica a ricevere questa nuova ondata. È molto delicata la situazione degli argini e della rete idrica locale. Occhi puntati sulle rotte della scorsa settimana, specie su quella di Camposampiero, che è stata riparata in tempi record, ma dev’essere attenzionata. I tecnici della Regione stanno seguendo con particolare attenzione anche il Muson dei Sassi, i cui livelli sono preoccupanti. Stiamo monitorando alcuni allagamenti e tracimazioni specie nel territorio di Vicenza e di Verona. La perturbazione in queste ore si sta spostando verso la zona orientale della Regione, dove la protezione civile, come in molte altre zone del Veneto è già allertata e al lavoro. Ringrazio tutti coloro che in queste ore sono sul territorio per assistere la popolazione e garantire la sicurezza, in condizioni non corto facili».