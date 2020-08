Ancora un violento temporale e forte vento nella notte su Verona e provincia

Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, così come annunciato, si è prontamente abbuttuto su Verona e provincia l'ennesimo violento temporale. Pioggia scrosciante e vento molto forte sono iniziati in città attorno alle 2 della notte tra sabato e domenica, causando anche in questa circostanza alcuni disagi.

Sono stati infatti segnalati dai cittadini diverse situazioni in cui cantine di abitazioni, ma anche naturalmente le strade, sono risultate allagate. Diversi gli interventi da parte anche dei vigili del fuoco che sono stati impegnati nel corso della nottata. In Valdonega è stata segnalata la caduta di un albero, menntre il forte vento ha causato qualche contrattempo anche ai plateatici in piazza Erbe e il maltempo non ha risparmiato nemmeno la provincia, in particolare l'Est veronese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di oggi la nuvolosità dovrebbe restare moderata fino al pomeriggio, mentre in serata sono attesi nuovi fenomeni anche di forte intensità. Da ricordare che fino a martedì in tutto il Veneto vige lo "stato di attenzione" per criticità idrogeologica. Questa mattina, inoltre, il Parco Natura Viva con sede a Bussolengo ha diramato una breve nota, con la quale comunica che «a causa delle intemperie di questa notte, oggi domenica 2 agosto, il Parco aprirà alle ore 11 (entrambe le sezioni Safari e Faunistico). Ci scusiamo per il disagio ma stiamo finendo di ripulire i sentieri da qualche ramo caduto».