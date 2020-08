Nubifragio a Verona, sulle strade allagate anche uno strato di grandine

Allagamenti, alberi abbattuti e danneggiamenti dovuti alla caduta della grandine. Non sono stati pochi i danni creati nei forti episodi di maltempo che si sono ripetuti questa estate nel Veronese. Ed anche oggi, 23 agosto, si è verificato un temporale che ha colpito il capoluogo oltre ad altre zone della provincia.

Il maltempo è arrivato dal Garda, colpendo prima la Valpolicella, arrivando poi a Verona e proseguendo poi verso il Vicentino.

Il temporale è stato molto forte e si sono verificati dei seri allagamenti in diverse parti della città, tra cui Borgo Trento. Ma anche il centro di Verona è stato colpito. Come altre volte quest'anno, sono finiti sotto l'acqua la zona di Corso Porta Borsari e quella di Veronetta. Mentre il video è stato realizzato in via Sant'Alessio, a Ponte Pietra, e mostra come la grandine si sia adagiata sull'acqua che si è accumulata.

Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco anche per liberare la viabilità intralciata dai rami e dagli alberi caduti.