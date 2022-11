Dopo il maltempo riaperte la SP 6 e la SP 14 ma attenzione al rischio ghiaccio

Questa mattina, 23 novembre, sono stati riaperti i due tratti di strade provinciali chiusi ieri per il maltempo. Si può dunque circolare sulla Strada Provinciale 6, tra la località Grietz di Bosco Chiesanuova a la località Parpari di Roverè, e sulla Strada Provinciale 14, tra Erbezzo e Passo Fittanze.

La circolazione su entrambe le provinciali era stata sospesa nel pomeriggio di ieri a causa delle forti raffiche di vento che continuavano ad accumulare neve sulle carreggiate, nonostante la pulizia effettuata dai mezzi di spazzamento attivati dalla Provincia di Verona.

Per liberare le strade dalla neve, le operazioni sono riprese questa mattina alle 5.30. La Provinciale 6 è stata riaperta attorno alle 7 e la Provinciale 14 verso le 10.30.

Il forte vento di ieri ha inoltre causato la caduta di alcuni alberi, in particolare lungo la viabilità della Lessinia, come nel caso della Strada Provinciale 13 tra Erbezzo e Bosco Chiesanuova, dove è intervenuta la protezione civile di Bosco. Criticità che risultavano comunque risolte già nella serata di ieri.

Il monitoraggio delle strade in quota continuerà oggi e nei prossimi giorni da parte dei tecnici della Provincia e delle ditte incaricate. Come già avvenuto in passato, infatti, alcuni smottamenti potrebbero verificarsi anche diverse ore dopo gli eventi meteorologici avversi.

Infine, considerate le precipitazioni e le temperature minime attese, alcune strade potrebbero essere soggette alla formazione di ghiaccio, soprattutto sui versanti più in ombra. Si raccomanda, quindi, particolare attenzione alla guida.