Maltempo nel Veronese: tante segnalazioni e qualche disagio dalla Lessinia alla città

Nella giornata di ieri, sabato 6 agosto, il maltempo si è abbattuto anche in terra veronese, creando qualche disagio ma fortunatamente nessun grave danno. Ad essere colpite sono state alcune aree della Lessinia, dove tra il pomeriggio e la sera di sabato si è verificato un forte temporale nel Comune di Cerro Veronese. In almeno un paio di circostanze hanno ceduto un parapetto ed un rivestimento in pietra di un muro, con dei detriti che si sono così riversati in strada.

Nel vicino Comune di Bosco Chiesanuova è invece arrivata la grandine, durata però non più di qualche minuto. In alcuni punti la strada che collega i due paesi è risultata allagata. Nel complesso comunque non si sono registrati gravi problematiche per le persone.

Anche in città a Verona il maltempo di ieri ha creato qualche disagio. Sono infatti state numerose le chiamate ricevute dai pompieri, a cominciare dalla segnalazione circa la caduta di un albero in lungadige Attiraglio. La pianta che, fortunatamente, non ha colpito automobili o persone, è stata infine rimossa grazie all'intervento congiunto della polizia locale, dei vigili del fuoco e del personale di Amia.