Maltempo sul lago, soccorsi nella notte 4 diportisti in difficoltà sul motoscafo

Tra ieri e oggi, 28 e 29 luglio, proprio intorno alla mezzanotte, tramite il numero di emergenza 1530 sono giunte due contemporanee richieste di soccorso alla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda. Dal lungolago bresciano di Toscolano Maderno era stato notato un motoscafo in difficoltà per il forte vento e la pioggia. E si sentivano anche le urla di aiuto provenienti dell'imbarcazione e dalle persone in acqua.

La guardia costiera, nonostante il maltempo, ha inviato un mezzo di soccorso verso la rada di Toscolano Maderno. L'equipaggio della guardia costiera, con non poche difficoltà legate al vento, è riuscito ad affiancare il motoscafo che nel frattempo si era agganciato ad una boa. Il natante aveva però preso nelle eliche le cime di altre unità ormeggiate. Per questo è stato necessario trasbordare tre dei quattro diportisti, mentre il quarto aveva già guadagnato la riva a nuoto per chiedere soccorso. I tre diportisti recuperati dalla guardia costiera sono stati poi trasferiti in banchina e sbarcati. E nessuno dei quattro diportisti ha avuto bisogno di assistenza medica.

Ad oggi, dall'inizio del 2022, sono già 98 le attività di soccorso coordinate dalla guardia costiera sul Lago di Garda ed il comandante Antonello Ragadale è orgoglioso dei suoi uomini. «Sono ragazzi che danno il massimo e intervengono nel più breve tempo possibile, con qualsiasi condizione meteo lacuale e sono fiero di loro e per quello che fanno», ha dichiarato Ragadale.

Ed anche l'incidente della scorsa notte è stato causato dal maltempo. La guardia costiera ha così rilanciato il consiglio di evitare di intraprendere navigazioni, attività sportive, o attività di balneazione, quando sul lago sono previste condizioni meteo avverse.