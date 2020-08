Maltempo, oltre 200 interventi dei pompieri. Supporti da Padova e Trento

Dal tardo pomeriggio di venerdì, 28 agosto, la provincia di Verona è stata interessata da una nuova ondata di maltempo. Anche ieri, più o meno dalle 14.30, una tromba d'aria seguita da abbondanti piogge si è abbattuta su tutta la provincia. Tra i comuni più colpiti, con alberi abbattuti crolli e tetti scoperchiati: Trevenzuolo, Lavagno, San Martino Buon Albergo, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna e Montecchia di Crosara. E proprio a Montecchia il vento ha divelto le coperture dell'asilo e del palazzetto dello sport.

Alle 22.30, i vigili del fuoco di Verona avevano già ultimato circa 200 interventi e avevano in attesa circa 130 altri interventi. In supporto dei pompieri scaligeri sono intervenuti anche i colleghi di Trento e Padova con piattaforme aeree per lavori in quota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



(Alcuni interventi di messa in sicurezza dei vigili del fuoco)